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15:41 10.12.2018

Тимошенко заявила о намерении провести судебную реформу

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Тимошенко заявила о намерении провести судебную реформу

В Украине необходимо изменить всю систему правосудия, и сделать это надо новой Конституцией, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко по случаю Международного дня прав человека.

"В Украине выучились говорить о правах человека, но не научились их соблюдать. Ибо права человека незыблемы только в развитых демократических обществах. И их основа - это справедливый, независимый, беспристрастный суд. У нас суды имеют совершенно противоположную природу и назначение - это получастные компании, обслуживающих состоятельных и власть имущих людей", - написала она на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Поэтому, по словам Ю.Тимошенко, одна из главных задач, которую она считает своей целью, если выиграет на президентских выборах - судебная реформа.

"Нам надо сделать так, чтобы люди на местах избирали судей, мировых судей и судей первой инстанции. И новая Конституция даст такое право людям: избирать судей, которые будут их судить", - рассказала лидер "Батькивщины".

Кроме того, политик предлагает создать "Палату чести", представители которой будут судить коррумпированных судей.

"Это - как суд над судьями. Только судья совершил какую-то несправедливость по отношению к человеку - он сразу будет уволен независимой "Палатой чести", которая формируется, как суд присяжных, с людей, которые имеют в Украине правовое образование и на несколько месяцев будут приходить на это рабочее место жеребьевкой и следить, как судьи выполняют законы. Это сильная процедура, сильный инструмент в руках общества и это "Дамоклов меч" над коррумпированными судьями", - пояснила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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