Скандальный политтехнолог Владимир Петров заявил, что будет участвовать в президентских выборах

Политтехнолог Владимир Петров, который проходит по делу о секс-скандале, заявил, что будет участвовать в президентских выборах, пишет издание "Страна".

"Это вынужденное решение. Я не ставлю перед собой никаких целей и задач, кроме как называть конченных конченными. С позиции журналиста, автора программы, мне не дают этого делать, заставляют молчать. Объясню: есть ряд кандидатов в президенты, которые, узнав или даже заподозрив о моем участии в выборах, устроили истерику, сделали все возможное для того, чтобы меня остановить. Другого выхода я не вижу, кроме как сделать то, чего они больше всего боятся. Ребята, вот пойду в президенты, и всех вас на глазах у всей страны назову конченными, жлобами и ворами. Сделаю это обоснованно - с документами, видео и другими материалами. Не я это первый начал", - сказал В.Петров.

Как сообщалось, политтехнолога В.Петрова подозревают в организации громкого секс-скандала. Речь идет об истории, которая возникла вокруг Александра Варченко - мужа замглавы "украинского ФБР" Ольги Варченко. Он якобы угрожал киевской студентке Наталье Бурейко в соцсети Tinder, принуждая ее вступить с ним в интимную связь.