И.Кива о борьбе с коррупцией: Власть не будет уничтожать сама себя

Нынешняя власть не будет вести борьбу с коррупцией поскольку это им не выгодно, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Эта власть никогда не будет бороться с коррупцией, потому что им придется уничтожать самих себя", - сказал он в эфире телеканала "Наш".

Более того, по его мнению, в настоящее время руководство страны пойдет на любые действия, что остаться у власти. В частности, военное положение было одним из инструментов.

"Власть использовала последний козырь – военное положение. Это неудавшаяся форма диктатуры власти, которую пытались навязать всей стране", – отметил он.

И.Кива добавил, что готовится масштабная фальсификация выборов и сценарий по устранению неугодных в настоящее время разыгрывается в Полтаве.

"Администрация президента пытается любыми способами устранить мэра города Полтава, который не хочет работать по их указаниям и сотрудничать с "Блоком Петра Порошенко". Он не готов идти на фальсификацию и его вынуждают покинуть должность", – заявил он.

Политик подчеркнул, что власть сегодня имеет целый механизм давления, в том числе и через подконтрольные им СМИ.

"Свободы слова в Украине не существует. Каналы подвергаются давлению и травле. А подконтрольные АП – распространяют недостоверную информацию и клевету. В частности, телеканал "Прямой", распространивший фейк о захвате Полтавского горсовета", – отметил глава СПУ.