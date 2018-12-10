Ольга Богомолец обратилась к Авакову из-за вандализма на могилах воинов АТО

Народный депутат Украины Ольга Богомолец обратилась к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой взять под личный контроль расследование фактов краж подсвечников с могил погибших воинов АТО на Берковецком кладбище в Киеве.

"Пока в стране одни отдают свою жизнь ради независимости и воли Украины, другие - занимаются мародерством на могилах погибших участников АТО. Берковецкое кладбище. Столица Украины. Прямо сейчас", - написала О.Богомолец на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник.

"Обращаюсь к Арсену Авакову - возьмите под Ваш личный контроль... Надеемся на быстрый результат и справедливое наказание для нелюдей", - подчеркнула парламентарий.

О.Богомолец сообщила, что официальное обращение на имя А.Авакова из-за действий вандалов на могилах героев подпишут матери погибших воинов.