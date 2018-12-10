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14:17 10.12.2018

Бойко: Обеспечить защиту прав человека в Украине сможет только новая демократическая власть

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Бойко: Обеспечить защиту прав человека в Украине сможет только новая демократическая власть

Народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко заявил, что к 70-й годовщине принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека украинская власть приурочила очередной виток репрессий, ущемляющих права украинских граждан.

"Власть уже отняла у миллионов украинских граждан закрепленные в Конституции их социальные права. Миллионы украинских семей из-за так называемых реформ лишены доступа к качественной медицине и образованию, разрушена система социальной защиты, люди не могут оплатить коммунальные услуги. Большинство людей доведены до отчаянья – им элементарно не за что жить", - подчеркнул Ю.Бойко, передает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За життя" в понедельник.

"Обращаюсь ко всем гражданам Украины: мы должны объединиться в борьбе против диктаторского режима, который готовит нам действующая украинская власть. Только вместе мы сможем предотвратить скатывание Украины к диктатуре и тоталитаризму, остановить войну и вернуть в страну мир и демократическое развитие. Мы убеждены: обеспечить защиту прав человека в Украине сможет только новая демократическая власть", - добавил политик.

 

Теги: #бойко #права_человека #украина
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