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12:12 10.12.2018

Тимошенко рассказала, как снизить тарифы на коммуналку в Украине вдвое

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Тимошенко рассказала, как снизить тарифы на коммуналку в Украине вдвое

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко привела расчеты, которые показывают, что снизить тарифы на коммунальные услуги в Украине - реально.

"Вы знаете, что я не один раз заявляла: цены на газ для людей необоснованно завышены и несправедливы. Однако некоторые сомневается, что их можно снизить в два раза. В этом видео я привожу расчеты, которые четко доказывают: снизить тарифы - реально" , - написала она на своей странице в Фейсбук в понедельник.

В частности, Ю.Тимошенко привела факты из официальных докуметов "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування". Так, по данным "Нафтогаза", которые есть в наличии политика, население потребляет 15,8 млрд кубометров газа. В то же время государственные компании добывают 16,4 млрд.

"Вы видите, что украинского газа более чем достаточно для людей", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

При этом, как говорится в бухгалтерском отчете "Укргазвыдобування", добыча украинского газа стоит всего 1 гривну за кубометр, отметила она.

"Давайте добавим налоги, транспортировки и 30% прибыли для развития отрасли - и мы получим 3,5 гривны. Почему тогда в платежках нам нарисовали 8,55 гривен за кубометр?", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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