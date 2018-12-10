Наливайченко: Коррумпированная власть пренебрегает правами человека

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что сейчас украинцы нуждаются в такой ​​власти, которая сможет гарантировать каждому гражданину право на жизнь и безопасность, бесплатную медицину и образование, владение и распоряжение землей и недрами.

"Восстановить мир, предоставить достойные зарплаты и пенсии - обязанность президента и правительства. А сейчас миллионы наших людей вынуждены покидать родную землю, так как непрофессиональная и коррумпированная власть пренебрегает правами человека, которые гарантированы Конституцией Украины", - написал политик в Фейсбук в понедельник .

Кроме этого, В.Наливайченко напомнил, что сегодня мир отмечает День прав человека. Этот праздник отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.