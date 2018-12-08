"Батькивщина" обратилась к журналистам и СМИ с призывом не поддаваться искушению быть использованными властью в политической кампании

"Срок, отведенный на президентство Петра Порошенко, неуклонно истекает. До дня, когда граждане вынесут ему свой вердикт, остается меньше четырех месяцев", - говорится в сообщении в субботу на сайте партии "Батькивщина".

Опросы общественного мнения, которые проводят независимо друг от друга разные, но одинаково важные социологические компании, свидетельствуют, что шансы зацепиться за власть у действующего президента призрачны. И с каждым месяцем продолжают таять. Под вопросом даже его выход во второй тур выборов. Главный соперник Петра Порошенко - Юлия Тимошенко - имеет вдвое большую поддержку украинцев.

"Чем более очевидной становится будущее поражение, тем более нервной становится поведение Банковой. Для дискредитации оппонентов президентская команда не гнушается ничем - ни манипуляциями, ни бесстыдной ложью. Главная задача, цинично сформулирована одним из ее руководителей -" Нам уже не отмыться, но можем заляпать грязью других"", сказано на сайте политсилы.

Правда, даже для этого собственной фантазии у них не хватает. Поэтому пользуются методами, разработанными еще несколько лет назад технологами Виктора Януковича во главе с Полом Манафортом, пойманным американскими следователями и независимыми журналистами.

Даже список "обвинений" в адрес Юлии Тимошенко тщательно списан с "темников", составленных Манафортом во времена, когда Петр Порошенко верно служил министром в правительстве Николая Азарова.

"От команды действующего президента мы и не ожидали ничего другого. Человек, который освящает себя крестным знамением и при этом ведет "бизнес на крови", который считает возможным открывать оффшорные компании прямо во время Иловайской трагедии и пополнять своими деньгами казну страны-агрессора, и команду подбирает соответствующую", - подчеркивается в сообщении.

О способности и последствиях деятельности этой команды хорошо знают все украинцы, которые вынуждены жить при президенте Петра Порошенко. Способность лгать и выдавать "черное" за "белое" и наоборот, похоже, превратилась в главный принцип подбора кадров в этой власти. Отобранные и обласканные они с удовольствием выполняют любые задачи, пусть даже самые грязные.

Печально и обидно лишь то, что к кампании дезинформации привлекают журналистов и средства массовой информации. Чаще всего, разумеется, не по их собственной воле. Настоящим журналистам, как никому, известно, что ни одному политику в нашей стране не приходилось слышать столько обвинений в свой адрес, как Юлии Тимошенко. И они не ограничивались лишь заявлениями для прессы.

"Задачу уничтожить Юлию Тимошенко выполняла целая армия следователей еще с середины 90-х. Во времена Виктора Януковича эта армия выросла и пополнилась продажными судьями. Они бросили Тимошенко за решетку, но не сломали ее. И все обвинения были опровергнуты. Не только украинским, но и европейскими и американскими судами", говорится в сообщении.

Юлия Тимошенко прошла тщательную, придирчивые проверку всех фактов ее биографии. Да и кто может быть более придирчивым, чем враги? И может быть экзамен жестче, чем лишение свободы? Многие из тех, кто сейчас обвиняет лидера "Батькивщины", не выдержали и малой доли испытаний, которые она пережила, и сотрудничали с режимом, который бросил ее в тюрьму. Но для общества было бы полезно, чтобы все украинские политики прошли хотя бы десятую часть такой проверки, которую прошла Юлия Тимошенко, и вышли из нее так, как вышла она - с честью и высоко поднятой головой. Тогда и отечественная политика была бы другой, и Украина была бы успешной.

"Батькивщина" призывает медиа помнить о своей высокой миссии - информировать читателей, зрителей, слушателей, помогать понять, что происходит на самом деле. И не поддаваться искушению или принуждениям быть использованными властью в позорной политической кампании, которая не имеет ничего общего ни с интересами украинцев, ни с интересами Украины.

"Понимаем, как это трудно в условиях, созданных этой властью в нашей с вами стране. Но времени ей осталось не так уж и много. В конце концов, президенты приходят и уходят, а позор остается. Не ошибитесь", - говорится в сообщении на сайте "Батькивщины".