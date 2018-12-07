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Выборы

21:19 07.12.2018

В БПП разочарованы намерением нардепа Богомолец идти в президенты

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В БПП разочарованы намерением нардепа Богомолец идти в президенты

Фракция "Блока Петра Порошенко" (БПП) в Верховной Раде разочарована решением народного депутата из этой же фракции Ольги Богомолец баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

"Фракция полностью разочарована поведением Ольги Богомолец, (оно – ИФ) непонятно", - сказала представитель президента Украины в Верховной Раде, член фракции "БПП" Ирина Луценко в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

Вместе с тем она отметила, что понятна "популистская позиция" народного депутата из этой же фракции Сергея Каплина, который также заявлял о намерении участвовать в президентских выборах 2019 года.

Касательно нардепа из "БПП" Сергея Рудыка, которому "Партия зеленых" предложила баллотироваться в президенты, И.Луценко выразила надежду, что у него "хватит здравого смысла не согласиться".

При этом представитель президента в Раде заверила, что намерение участвовать в президентских выборах одновременно нескольких представителей "БПП" не приведет к раздору во фракции. "БПП настроен на командную игру", - сказала И.Луценко.

Как сообщалось, в четверг, 6 декабря, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины, выборы которого пройдут в марте 2019 года.

Теги: #бпп #богомолец #выборы
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