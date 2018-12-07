Во фракции Радикальной партии Ляшко предлагают сделать обязательным осмотр у психиатра и нарколога для кандидатов в президенты

Несколько народных депутатов из фракции Радикальной партии Олега Ляшко, в том числе лидер фракции, зарегистрировали законопроект, которым предлагают сделать обязательным психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины.

Законопроект (№9379) о внесении изменений в закон "О выборах президента Украины" (о проведении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра кандидата на пост президента Украины) внесен в Верховную Раду 7 декабря. Его инициаторы – О.Ляшко, народные депутаты из его фракции Игорь Мосийчук, Алексей Ленский, Валерия Заружко, Сергей Рыбалка, Александр Гулак и Виктор Галасюк.

Текст документа в настоящее время отсутствует.