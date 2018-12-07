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18:11 07.12.2018

Гриценко: Мы продолжим реформу децентрализации

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Гриценко: Мы продолжим реформу децентрализации

Украина только начала движение в направлении децентрализации, который должен продолжатся и при новой власти, утверждает лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Украина только начала движение в направлении децентрализации. Эту важную реформу, с определенными коррективами и конституционными изменениями, мы продолжим", - написал политик в Facebook, поздравив работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

Он добавил, что именно местные общины, а не чиновники в Киеве или назначены Киевом, должны решать, как им жить и как распоряжаться средствами.

"Желаю вам высоко держать нравственную планку, быть честными - потому как вам жить там, где работаете. Ответственными - потому что все, что вы делаете, делаете и для себя тоже. Мудрыми - потому ка работаете с людьми. И эффективными - потому что от того, что и как вы сделаете сегодня, зависит жизнь вашей семьи, села, поселка или города завтра. Впереди у нас с вами еще много работы, важной и интересной, а вознаграждением станет крепкая и богатая Украина", - отметил А.Гриценко.

Теги: #децентрализация #украина #гриценко
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