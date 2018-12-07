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17:57 07.12.2018

Тимошенко обсудила с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани предоставление вооружения Украине для противодействия агрессии РФ

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Тимошенко обсудила с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани предоставление вооружения Украине для противодействия агрессии РФ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пределах рабочего визита в США провела встречу с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, сообщается на сайте фракции в пятницу.

"Стороны обсудили вопросы безопасности, в частности эскалацию войны России против Украины и предоставление США помощи нашей стране, включая вооружение для противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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