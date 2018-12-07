Тимошенко обсудила с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани предоставление вооружения Украине для противодействия агрессии РФ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пределах рабочего визита в США провела встречу с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, сообщается на сайте фракции в пятницу.

"Стороны обсудили вопросы безопасности, в частности эскалацию войны России против Украины и предоставление США помощи нашей стране, включая вооружение для противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.