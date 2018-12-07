Тарута: Страна должна ценить и финансировать науку, ведь это фундамент развития

Народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута убежден, что для того чтобы страна развивалась необходимо, чтобы наука стала основой экономики в Украине.

"Наука – это фундамент позволяющий стране которая столкнулась с огромными проблемами сделать ее научно развитой. В свое время мы гордились и космонавтикой, и авиацией, кибернетикой, и первыми компьютерами, первым искусственным алмазом – все это было сделано нашими украинскими учеными", - сказал политик в эфире телеканала NewsOne в четверг.

С.Тарута отметил, что для того, чтобы она стала основным источником развития необходимо, чтобы ее ценили и вкладывали деньги.

"Украина имеет колоссальный потенциал, но в последние годы выделяются копейки на развитие науки. Ведущие страны мира выделяют около 4% ВВП, тогда как в Украине всего 0,4% ВВП", - добавил нардеп.