Карасев: Стремительный рост рейтинга Ляшко – результат реальных действий

Результаты последнего социологического опроса демонстрируют готовность украинских граждан воспринимать и анализировать информацию, а особенно показывают желание политических изменений, заявил политолог Вадим Карасев, комментируя социологический отчет Фонда "Украинская политика", пишет проект Novosti_o.

По данным фонда, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 10,3%, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 8,9%, за главу "Радикальной партии" Олега Ляшко – 8,5%.

"Такая расстановка сил обусловлена четкой позицией и решительностью относительно последних событий в Украине, в частности ситуации в Керченском проливе и введения военного положения. В то время, когда другие или промолчали, или достаточно мягко подошли к данному вопросу, лидер РПЛ Олег Ляшко твердо отстаивал свою позицию. Поэтому результатом роста рейтинга лидера Радикальной партии являются реальные действия и поступки, которых часто не хватает отечественным политикам. И именно поэтому Ляшко конкурирует с действующим гарантом за выход во второй тур, где место себе уже гарантированно забронировала Тимошенко", – подчеркнул В.Карасев.

Политолог добавил, что несмотря на то, что предвыборная кампания официально еще не началась, уже возможны изменения на поле борьбы за президентское кресло.

"Люди устали от популистских обещаний, только реальные действия и поступки смогут повлиять на мнение гражданина, кому именно отдать свой голос", – подытожил эксперт.