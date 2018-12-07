За четыре года Тимошенко, Новинский и Ляшко не посетили и половины заседаний парламентских комитетов - КИУ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, глава "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, председатели группы "Возрождение" Виктор Бондарь и Виталий Хомутынник, глава группы "Воля народа" Ярослав Москаленко и лидер РПЛ Олег Ляшко игнорируют заседания парламентских комитетов, членами которых они являются.

По данным официальных ответов комитетов ВР, которые обнародовали на сайте ВОО "Комитет избирателей Украины" в пятницу, Ю.Тимошенко посетила 4 из 45 заседаний Комитета по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений. При этом в Комитете сообщили, что заседание было пропущено только по уважительным причинам. В частности, из-за участия в других мероприятиях.

В.Новинский принял участие в 14 из 80 заседаний Комитета по вопросам культуры и духовности. В.Бондарь - в 25 из 135 заседаний Комитета по вопросам Регламента, В.Хомутынник - 29 с 95 заседаний Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. В ответах на запросы не было указано, что заседание пропущено по уважительным причинам.

Я.Москаленко был зарегистрирован на 19 с 82 заседаний Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. О.Ляшко - на 33 с 95 заседаний Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

В то же время глава "Самопомочи" Олег Березюк присутствовал на 72 из 102 заседаний Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, глава "БПП" Артур Герасимов - на 97 из 120 заседаний Комитета нацбезопасности и обороны.

Самые высокие показатели посещенных заседаний в головы НФ Максима Бурбака. Он присутствовал на 79 из 84 заседаний Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Таким образом, Ю.Тимошенко присутствовала лишь на 9% заседаний Комитета, В.Новинский - 18%, В.Бондарь - 19%, Я.Москаленко - 23%, В.Хомутынник - 31%, О.Ляшко - 35%, О.Березюк - 71%, А.Герасимов - 81%, М.Бурбак - 94%.

"Руководители фракций и групп в основном работают в парламенте как медийные лица и организаторы работы своих партий и фракций. Поэтому для них может быть важнее участие в пресс-конференции или выступление на телеканале, чем почти не заметная работа в заседании парламентского комитета. Как результат - мы получаем низкое качество законодательной работы, что является хронической проблемой этого созыва", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.