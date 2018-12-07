Наливайченко: Следует немедленно провести инвентаризацию всех соглашений с Россией

Украине следует немедленно провести инвентаризацию всей договорно-правовой базы с Россией, тщательно проанализировать ее и оставить только то, что выгодно нам и нашим гражданам, заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Он отметил, что сегодня до сих пор остаются в силе еще 314 соглашений между Украиной и РФ.

"Нам надо было давно это сделать - проверить, провести инвентаризацию этих соглашений, проанализировать и оставить те, которые защищают наших политзаключенных, наших граждан", - сказал политик в эфире программы "Доброе утро, страна" на UA:Первый, сообщается на официальном сайте В.Наливайченко.

При этом В.Наливайченко предостерег от бездумной денонсации всех без исключения договоров с Россией, поскольку это может повредить украинским гражданам, находящимся на территории страны агрессора. Среди таких соглашений он также назвал Консульскую конвенцию между Украиной и РФ от 1993 года.

"Ее надо оставить, потому что она нам нужна. Кто сейчас посещает арестованных в России украинцев, в том числе захваченных моряков? Украинские консулы. Я знаю, какая это тяжелая работа, я сам руководил консульской службой. И молодцы наши консулы, которые сейчас в Москве, в Лефортово, прорываются к нашим гражданам и оказывают правовую помощь. Кто еще это может сейчас сделать?, - пояснил лидер Движения "Справедливость", добавив, что в консульском праве даже состояние войны не означает разрыв консульских отношений.

В.Наливайченко отметил, что в вопросе договорно-правовой базы с Россией, Украине надо действовать исключительно с позиции защиты собственных интересов и людей.

"Все, что нужно для граждан Украины, нам надо сохранить. Все, что осуждает агрессора и может остановить агрессию, надо не сомневаться - разрывать", - резюмировал он.

На вопрос, было ли бы принято украинской властью решения о прекращении действия Договора о дружбе с РФ, если бы не предстоящие выборы, политик ответил: "Сомневаюсь. Особенно при этой власти и при людях во власти".