Нардепы от БПП и РПЛ требуют от Тимошенко публичных объяснений по поводу ее злоупотреблений за годы пребывания в политике

Народные депутаты от "Блока Петра Порошенко", "Радикальной партии" и "Народного фронта" призывают лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко публично ответить по "обвиненям в свой адрес в коррупции и злоупотреблении властью за десятки лет пребывания в политике", заявил на брифинге в парламенте глава фракции партии "БПП" Артур Герасимов.

А.Герасимов огласил обращение группы народных депутатов разных фракций парламента. Документ подписали 46 народных избранников от фракции "БПП", фракции "Радикальной партии", а также представитель "Народного Фронта", сообщается на сайте "Блока Петра Порошенко" в пятницу.

В частности, парламентарии требуют ответов Ю.Тимошенко на вопросы: почему она не задекларировала средства, которые заработала на продажах газа по завышенным ценам; почему не сделала ни одного заявления в защиту Грузии против РФ в 2008 году; почему отказалась, как премьер-министр, принять участие в заседании комиссии Украина-НАТО и встречаться с Генсеком Ассамблеи.

В целом, в адрес Тимошенко выдвинули целый список обвинений в ее действиях на политических и правительственных должностях и при ведении бизнеса.

"Это и вывод средств на счета Павла Лазаренко и собственные оффшорные счета, рекордное падение экономики и увеличение государственного долга во времена премьерства, попытки узурпировать власть вместе с Януковичем путем создания широкой коалиции, получение "откатов" с кабального газового контракта 2009 года, получения 4 млн. долларов от ливийского диктатора Каддафи на избирательную кампанию и т.д.", - говорится в сообщении.

К тому же, ей вменяют сокращение расходов на армию, призывы не сопротивляться России в 2014 году, а также то, что она "привела в политику" экс-министра обороны Лебедева, который ослабил Вооруженные силы Украины. Вспоминают подписанты и Надежду Савченко.

Также нардепы требуют объяснить, получала ли Ю.Тимошенко деньги от бизнесмена Игоря Коломойского и беглого нардепа Александра Онищенко.

"Избежание от ответа будет означать, что Тимошенко пренебрегает демократическими практиками и не уважает право граждан на достоверную информацию", - подчеркнул А. Герасимов.