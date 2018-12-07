Тарута о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией

Народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута утверждает, что основания для прекращения действия Договора о дружбе с Россией, у Украины появились еще 4,5 года назад.

"И за это время можно было проанализировать все последствия такого решения для страны и граждан. А что мы видим сейчас? Желание представителей власти снова идет впереди аналитики и разума: Договор о дружбе с Россией Рада прекращает, но в то же время товарооборот с РФ Украина продолжает наращивать", - сказал политик в эфире телеканала "Украина" в четверг.