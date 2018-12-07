Тимошенко обсудила обострение ситуации в войне РФ против Украины с членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время рабочего визита в Соединенные Штаты провела встречу с конгрессменами Риком Ларсеном, Джимом Купером и другими членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

Стороны обсудили эскалацию на Азове и захват российскими силами украинских моряков и судов, сообщают в пресс-службе партии в пятницу.

"Юлия Тимошенко обратилась к членам комитета по вооруженным силам с просьбой консолидировать усилия по международной поддержке нашего государства для прекращения российской агрессии в Украине и достижения мира", - говорится в сообщении.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.