Выборы2019

Выборы

12:15 07.12.2018

Тимошенко обсудила обострение ситуации в войне РФ против Украины с членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам

1 мин читать
Тимошенко обсудила обострение ситуации в войне РФ против Украины с членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время рабочего визита в Соединенные Штаты провела встречу с конгрессменами Риком Ларсеном, Джимом Купером и другими членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

Стороны обсудили эскалацию на Азове и захват российскими силами украинских моряков и судов, сообщают в пресс-службе партии в пятницу.

"Юлия Тимошенко обратилась к членам комитета по вооруженным силам с просьбой консолидировать усилия по международной поддержке нашего государства для прекращения российской агрессии в Украине и достижения мира", - говорится в сообщении.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Теги: #сша #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нардепы от БПП и РПЛ требуют от Тимошенко публичных объяснений по поводу ее злоупотреблений за годы пребывания в политике

Тимошенко встретилась с членом комитета Сената США по разведке

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Порошенко и Ляшко – опрос фонда "Украинская политика"

Тимошенко обсудила безопасность в Украине с президентом Национального демократического института Дереком Митчелом

При министре обороны Гриценко ВСУ разворовали на десятки миллиардов гривен, что привело к оккупации части Украины - Винник

"Батькивщина" поддержала прекращение действия договора о дружбе с РФ

Тимошенко: Сильная армия сделает переговоры о мире на условиях Украины максимально эффективными

Кравчуку импонирует предвыборная программа Тимошенко

Тимошенко обсудила эскалацию на Азове с президентом Фонда защиты демократий Клиффом Мэем

Супрун обвинила газету Тимошенко в распространении лжи и антинаучных утверждений

ПОСЛЕДНЕЕ

Совместный брифинг президентов Украины и Литвы

Тарута о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией

Петр Порошенко поздравил громады с Днем местного самоуправления

Вилкул: Руководство страны выдавливает украинцев заграницу

Деоккупация Донбасса: Наливайченко предложил альтернативу Будапештскому меморандуму

Большинство областных организаций "Оппоблока" отказались участвовать в съезде партии - Бойко

Яценюк прокомментировал решение парламента о прекращении договора о дружбе с РФ

Член фракции РПЛ Оксана Корчинская: "Ляшко не является самостоятельным субъектом политики. Голосованиями руководит группа депутатов Ахметова" - "Цензор.НЕТ"

Новинский: Прекращение действия договора о дружбе с РФ – ошибка власти

Россия пытается повлиять на выборы в Украине - спецпредставитель Госдепа США

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА