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11:33 07.12.2018

Тимошенко встретилась с членом комитета Сената США по разведке

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Тимошенко встретилась с членом комитета Сената США по разведке

В рамках рабочего визита в США лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с членом комитета Сената США по разведке сенатором Джо Манчини, сообщают в пресс-службе фракции.

Стороны обсудили эскалацию войны России против Украины, в частности последние события в районе Керченского пролива. Речь шла о ситуации вокруг введения военного положения в нашем государстве.

Ю.Тимошенко призвала к усилению санкций против России и подчеркнула необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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