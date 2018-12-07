Тимошенко встретилась с членом комитета Сената США по разведке

В рамках рабочего визита в США лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с членом комитета Сената США по разведке сенатором Джо Манчини, сообщают в пресс-службе фракции.

Стороны обсудили эскалацию войны России против Украины, в частности последние события в районе Керченского пролива. Речь шла о ситуации вокруг введения военного положения в нашем государстве.

Ю.Тимошенко призвала к усилению санкций против России и подчеркнула необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.