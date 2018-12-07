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10:16 07.12.2018

Деоккупация Донбасса: Наливайченко предложил альтернативу Будапештскому меморандуму

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Деоккупация Донбасса: Наливайченко предложил альтернативу Будапештскому меморандуму

На замену нарушенному Россией Будапештскому меморандуму, в Украине разработан альтернативный проект, получивший название "Соглашение о деоккупации", рассказал автор проекта, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Нам надо международное соглашение по деоккупации украинских земель. Оно предусматривает вывод войск и спецслужб российского агрессора с временно оккупированных Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - пояснил В.Наливайченко в эфире "ObozTV" в четверг.

Политик подчеркнул, что этот документ должны подписать международная коалиция в составе США и стран-членов ЕС.

Затрагивая тему прекращения действия Договора о дружбе между Украиной и Россией, политик также напомнил, что еще в первые дни российской агрессии, будучи главой СБУ, он разорвал все ранее заключенные соглашения между СБУ и спецслужбами России.

"Между СБУ и ФСБ, между СБУ и Службой связи РФ, между СБУ и Министерством безопасности России. Я сразу предложил парламенту, еще в конце 2014 года, в частности приостановить соглашение о дружбе и сотрудничестве с РФ", - отметил В.Наливайченко.

Теги: #деоккупация #будапештский_формат #наливайченко #украина_уругвай
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