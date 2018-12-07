Большинство областных организаций "Оппоблока" отказались участвовать в съезде партии - Бойко

Сейчас 13 из 25 региональных организаций политической партии "Оппозиционный блок" отказались участвовать съезде политсилы, который должен состояться 15 декабря, заявил народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"По сценарию рейдеров, результатом этого нелегитимного съезда должен стать захват органов управления партией группой, которая открыто подыгрывает нынешней власти."Оппозиционный блок" не должен стать "ручной оппозицией", которая помогает нынешнему президенту продолжить войну и страдания нашего народа ради коррупционных сверхдоходов этой власти", - подчеркнул оппозиционер, сообщает пресс-служба "Опоблоку" в четверг.

"Съезд партии "Оппозиционный блок" должен проводиться в соответствии с законодательством и по нашему Уставу, а не по команде с Банковой. Нельзя допустить, чтобы рейдеры Порошенко получили контроль над "Оппозиционным блоком", - добавил Ю.Бойко.

Однако сопредседатель "Опоблока" Борис Колесников заявил, что съезд политической партии "Оппозиционный блок" состоится согласно действующему законодательству Украины и Уставом партии 15 декабря 2018.

"47 тысяч членов партии с 61 тысячи партийцев выразили свою готовность принять участие VIII съезде партии", - отметил Б.Колесников.