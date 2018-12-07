Тимошенко обсудила безопасность в Украине с президентом Национального демократического института Дереком Митчелом

В рамках рабочего визита в США лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Национального демократического института (NDI) Дереком Митчелом, сообщают в пресс-службе фракции в пятницу.

Ю.Тимошенко рассказала своему собеседнику о ситуации с безопасностью в Украине, прежде всего, о эскалации конфликта с Россией, а также о политической и социально-экономической ситуациях в Украине. Стороны подчеркнули необходимость немедленного освобождения захваченных Россией моряков и судов и призвали к ужесточению санкций против страны-агрессора.

Кроме того, речь шла также о подготовке к президентским выборам следующего года в Украине. Президент NDI заявил о недопустимости вмешательства и влияния на выборы. Он отметил, что выборы должны состояться в соответствии с мировыми демократическими стандартами.

Лидер "Батькивщины" поблагодарила Национальный демократический институт за многолетнюю поддержку Украины на пути к демократическим реформам и стремление построить близкие отношения с Западом. Речь идет о проведении учений для членов политических партий и молодежных активистов, привлечение женщин к участию в политической деятельности и помощь гражданскому обществу.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.