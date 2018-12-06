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18:30 06.12.2018

Яценюк прокомментировал решение парламента о прекращении договора о дружбе с РФ

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Яценюк прокомментировал решение парламента о прекращении договора о дружбе с РФ

Дружбы между РФ и Украиной уже давно нет, а есть необъявленная тотальная российская агрессия, заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Парламент принял важное решение. Договор о дружбе с Россией прекращено. "Народный фронт" последовательно требовал этого шага. Так называемой дружбы давно нет, а есть подлая, необъявленная тотальная агрессия", - написал политик на своей странице в Фейсбук в четверг.

При этом он добавил, что следующим шагом должно стать прекращение дипотношений и соглашения о "совместном" статусе Азовского моря и введение дополнительных санкций Украины против Российской Федерации.

Теги: #яценюк #народный_фронт #арсений_яценюк
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