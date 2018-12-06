При министре обороны Гриценко ВСУ разворовали на десятки миллиардов гривен, что привело к оккупации части Украины - Винник

Крупнейшие хищения в Вооруженных силах Украины происходили при министре обороны Анатолии Гриценко и премьер-министра Юлии Тимошенко, заявил председатель ВСК по проведению расследования о хищении в ВСУ в период с 2004 по 2017 г., нардеп от "БПП" Иван Винник.

"В ходе исследования было выяснено, что ВСУ в 2014 году не могли быть готовы к сдерживанию внешней агрессии, ведь повестку дня министров обороны, которые работали с 2004 по 2014 года, было продиктовано из Кремля. Согласно военных доктрин 2005-2007 годов, вообще не предусматривалась любая агрессия со стороны России", - заявил И.Винник журналистам в парламенте в четверг, сообщают в пресс-службе "БПП".

При этом он отметил, что по информации Киевского научного исследовательского института судебных экспертиз, крупнейшая распродажа военной техники состоялась именно при министре обороны А.Гриценко.

"Не могу не вспомнить Анатолия Гриценко, так называемого военачальника, который позволил себе продажу военной техники не только из стратегических резервов, но и снимал технику из потребностей ВСУ и продавал ее на экспорт. Вся техника, которая была продана с 2005 по 2014 год, была продана ниже рыночной стоимости по двум правительственным распоряжениям: №264-п от 14 июля 2005 года и №1092-с от 6 мая 2008 года, подписанные премьер-министром Юлией Тимошенко", - подчеркнул глава ВСК.

По его словам, он возмущен тем, что А.Гриценко "претендует на поколение честных политиков" и баллотируется в президенты.

"Очень жаль, что некоторые из бывших руководителей Минобороны сегодня пытаются баллотироваться в президенты Украины и претендуют, что они якобы являются новым поколением честных политиков. Хотя тот же Анатолий Гриценко на должности министра обороны позволил снижение оборонного потенциала на десятки миллиардов гривен. Это безусловно привело к оккупации части территории Украины", - подытожил И.Винник.