Новинский: Прекращение действия договора о дружбе с РФ – ошибка власти

Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией станет дополнительным препятствием для выполнения Минских соглашений, заявил председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Если мы стремимся к миру, нужно искать компромисс. Ну а если продолжать войну – тогда повышать градус противостояния, что собственно и происходит в стенах парламента. Это очень опасно. Рано или поздно все равно нужно будет искать компромисс с Россией", - подчеркнул Вадим Новинский в кулуарах Верховной Рады в четверг.

По его словам, голосование в парламенте о расторжении договора с РФ является сугубо техническим решением.

"Раз в десять лет договор должен продлеваться. Если какая-то из сторон не собирается этого делать, то она должна предупредить другую сторону об этом за полгода. Именно полгода назад МИД Украины уведомил об этом российскую сторону. Поэтому сейчас в Верховной Раде – чисто техническое голосование. Но, к сожалению, в стенах парламента опять очень длинная политическая дискуссия по этому вопросу и опять накаляются страсти", - сказал политик.

По мнению В.Новинского, прекращение действия Договора о дружбе с РФ – это ошибка власти.

"В этом договоре заложено очень много пунктов, которые полезны и нужны Украине, например, пункт о разграничении границ. Именно на такие пункты Украина может ссылаться во время споров с Россией в арбитражах. Но сейчас возникают юридические сомнения, как это будет происходить дальше", - добавил глава политсилы.