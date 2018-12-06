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14:10 06.12.2018

"Оппоблок" настаивает на продлении моратория на продажу сельхозземель до всеукраинского референдума

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"Оппоблок" настаивает на продлении моратория на продажу сельхозземель до всеукраинского референдума

Фракция "Оппозиционного блока" в Верховной Раде зарегистрировала проект закона (№9355-3) о внесении изменений в Земельный кодекс о запрете отчуждения сельскохозяйственных земель до проведения всеукраинского референдума, заявил председатель фракции Вадим Новинский, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы настаиваем на том, что рынок должен быть справедливым по отношению к народу и прозрачным для всех его участников. Для этого, во-первых, необходимо завершить создание Государственного Земельного кадастра с четкими границами земельных участков и указанными собственниками. Во-вторых, должен быть выработан обоснованный механизм оценки земли. Так мы сможем победить черный рынок земли, который сейчас работает на крупных латифундистов и не позволяет развиваться семейному фермерству", – сказал В. Новинский.

Председатель фракции отметил, что запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения стоит продолжать не ежегодно, а до проведения референдума.

"Давайте, наконец, спросим у украинского народа, которому согласно Конституции принадлежат земля и ее недра, о том, какой он видит судьбу земель сельхозназначения – будет ли приоритетом развитие мелкого и среднего фермерства, или же должно произойти укрупнение земель в руках больших собственников", – подчеркнул политик.

Законопроект вносит соответствующие изменения в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса. В частности, запрещается покупка-продажа земель государственной, коммунальной и частной собственности, отчуждение, изменение целевого назначения и внесение в уставный капитал хозяйственных товариществ прав на земельные паи до проведения всеукраинского референдума и установления его результатов. Также в течение пятилетнего периода правительству необходимо будет провести инвентаризацию земель.

Теги: #референдум #мораторий #оппоблок #новинский
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