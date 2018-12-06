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12:40 06.12.2018

"Радикальная партия" предлагает план для снижения стоимости лекарств

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"Радикальная партия" предлагает план для снижения стоимости лекарств

Олег Ляшко требует от власти поставить на рассмотрение законопроект "Радикальной партии" о снижении стоимости лекарств.

"Требуем от властей решительных действий! Сейчас государство аморально самоустранилось от формирования цен на лекарства, в результате чего миллионы украинцев лишены возможности лечиться. В нашей стране лекарства вдвое дороже, чем в соседних странах", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

По его словам, в законопроекте РПЛ речь идет об отмене НДС на лекарства, рентабельности не более 10%, введении референтного ценообразования, введении строгой ответственности за подделку лекарств, демонополизацию аптек, а также привлечении инвестиций в украинские фармакологические предприятия.

Теги: #ляшко #олег_ляшко #радикальная_партия
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