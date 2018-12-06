Садовый приветствовал решение ВР предоставить статус участника боевых действий представителям УПА

Лидер "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый приветствовал решение парламентариев предоставить статус участника боевых действий борцам за независимость Украины в XX веке, в частности участникам УПА и вооруженных подразделений Организации украинских националистов (ОУН).

"Символично в день Вооруженных сил Украины Верховная Рада приняла закон, которым предоставила статус и все права ветеранам и воинам УПА. Приветствую автора законопроекта Юрия Шухевича и всех ветеранов УПА с этим решением", - написал А.Садовый в Фейсбук в четверг.

В то же время лидер партии "Самопомич" напомнил, что во Львове еще в 2011 году была введена программа поддержки для ветеранов УПА.

"Хорошо, что теперь дополнительную поддержку они получат и от государства", - отметил А.Садовый.

Как сообщалось, народные депутаты расширили круг участников боевых действий (УБД) воинами ряда армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке. За соответствующий проект закона (№8519) в первом чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

После вступления в силу принятых изменений участниками боевых действий будут признаны также воины Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации.