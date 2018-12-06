Тимошенко: Сильная армия сделает переговоры о мире на условиях Украины максимально эффективными

Построение сильной армии поможет укрепить позиции Украины в дипломатических переговорах по достижению мира и освобождения оккупированных территорий, считает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Наше поздравление на этот праздник - это четкий план действий по усилению нашей армии. Сильная армия - это неотъемлемая часть Новой стратегии мира и безопасности", - написала она на своей странице в Фейсбук, поздравляя украинских воинов с Днем Вооруженных Сил Украины.

Для того, чтобы украинская армия стала сильнее, убеждена политик, в первую очередь нужно увеличить реальный объем финансирования Вооруженных Сил.

"Сейчас реальная доля финансирования составляет лишь 2% ВВП. Для воюющей страны это недопустимо. Реальный объем финансирования для Украины должен составлять не менее 3% ВВП", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Кроме того, она заявила, что после прихода к власти, введет новый военный контракт, который сформирует принципиально другие отношения между военными и государством - полного уважения ко всем, кто служит в ВСУ.

"Контракт обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей. Так, зарплата рядового контрактной службы в 1,5 раза будет превышать среднюю заработную плату в стране, все военные смогут получить жилье по специальной ипотечной программе, по которой проценты будет платить государство. Также в контракт будут включены гарантии медобслуживания, получение образования, пенсионного страхования, а также дополнительные льготы для участников боевых действий и членов их семей", - сообщила лидер "Батькивщины".

По ее словам, результатом комплексной программы восстановления армии станет полное соответствие всем стандартам НАТО с последующей интеграцией в этот мировой безопасный и миротворческий коллективный блок.