Бойко: Власть не делает никаких шагов по освобождению украинских моряков

Представители действующей власти не делают никаких практических действий по освобождению украинских моряков, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Никаких практических действий представители действующей власти по освобождению моряков не делают. Делают какие-то заявления, пиарятся на этой теме, как пиарились на Савченко и Сенцове, а прямой диалог по освобождению моряков не происходит. Я считаю, что это главное сегодня, чтобы выйти на прямой диалог, на площадки ЕС по посредничеству госпожи Меркель и выйти на прямой диалог по освобождению людей", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.