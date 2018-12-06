Кравчуку импонирует предвыборная программа Тимошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук положительно оценивает предвыборную президентскую программу лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Я читал ее программу, и я считаю, что эта линия Тимошенко на то, чтобы привлечь к власти народ и контролировать власть народом, мне импонирует, а какой будет механизм - я не знаю", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Что касается музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского, то, по словам Л.Кравчука, он относится к ним с уважением, но не считает их хорошими претендентами на пост президента в нынешних условиях.

Относительно лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко первый президент заявил, что считает его более подготовленным кандидатом.

В то же время Л.Кравчук критикует третьего президента Виктора Ющенко за заявление о необходимости объединения для поддержки действующего президента Петра Порошенко. "Это просто фантазия. Я настаиваю, что объединяться нужно вокруг стратегических целей государства", - отметил он.

Первый президент заявил, что свою позицию о поддержке кого-то или нет на выборах главы государства озвучит только после официальной регистрации кандидатов.