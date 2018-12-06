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10:53 06.12.2018

Рабинович: Власть довела Украину до полной зависимости от международных дотаций

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Рабинович: Власть довела Украину до полной зависимости от международных дотаций

Нынешняя власть не способна реализовать ни одного проекта самостоятельно, поэтому подсадила Украину на зарубежные дотации, заявляет нардеп, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"На днях Совет Европы опубликовал отчет о реализации проектов в странах Восточного партнерства. И что же мы в нем видим? Украине выделили 34% всех распределяемых средств! Это очередное доказательство того, что нынешняя власть не способна реализовать ни одного проекта самостоятельно. Они подсадили страну на зарубежные дотации и занимаются только выклянчиванием денег взаймы под сумасшедшие проценты", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

Нардеп подчеркнул, что каждый новорожденный украинец уже должен МВФ более 10 тыс. долларов. При этом он напомнил, что на сегодняшний день внешний долг Украины - 76 млрд долларов.

"Пора прекращать эту практику. На долгах мы не сможем построить нормальную страну. Украине нужен экономический рывок, и мы в "Оппозиционной платформе - За життя" знаем, что для этого нужно сделать", - сказал В.Рабинович.

По его словам, нужно сделать "три простые вещи". Первое - навести порядок в банковской сфере - защитить всех вкладчиков и обеспечить государственными гарантиями депозиты граждан. Второе - создать Национальный земельный банк Украины - и сдавать свободные земли, а также неучтенную землю, которая находятся в государственной собственности, в аренду частным фермерам. Третье – упор на хай-тек и современные технологи - строить технопарки и технохабы, вкладывать и развивать человеческий потенциал страны.

Теги: #вадим_рабинович #рабинович
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