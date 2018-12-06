Гриценко рассказал о жилье в Голосеево и даче в Конча-Заспе

В начале 90-х годов жена работала в агентстве France-Presse и имела зарплату 1,5 тысячи долларов. Поэтому у нее было достаточно средств, чтобы приобрести дачу в Конча-Заспе, рассказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Когда я женился, то моя жена уже жила в квартире на Голосеево несколько десятков лет. Все свое имущество я оставил двум детям и бывшей жене. Относительно приобретенной дачи, то в начале 90-х годов жена работала в агентстве France-Presse и имела зарплату 1,5 тысячи долларов. Поэтому у нее было достаточно средств, чтобы купить дачу в Конча-Заспе", - пояснил А.Гриценко в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK в среду.