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10:12 06.12.2018

Гриценко рассказал о жилье в Голосеево и даче в Конча-Заспе

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Гриценко рассказал о жилье в Голосеево и даче в Конча-Заспе

В начале 90-х годов жена работала в агентстве France-Presse и имела зарплату 1,5 тысячи долларов. Поэтому у нее было достаточно средств, чтобы приобрести дачу в Конча-Заспе, рассказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Когда я женился, то моя жена уже жила в квартире на Голосеево несколько десятков лет. Все свое имущество я оставил двум детям и бывшей жене. Относительно приобретенной дачи, то в начале 90-х годов жена работала в агентстве France-Presse и имела зарплату 1,5 тысячи долларов. Поэтому у нее было достаточно средств, чтобы купить дачу в Конча-Заспе", - пояснил А.Гриценко в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK в среду.

Теги: #видео2019 #имущество #гриценко
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