Тимошенко обсудила эскалацию на Азове с президентом Фонда защиты демократий Клиффом Мэем

В рамках рабочего визита в США лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) Клиффом Мэем, сообщают в пресс-службе фракции.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы текущей ситуации безопасности в Украине, а собственно последние события в районе Керченского пролива. Речь шла о необходимости поставки Украине вооружение для усиления поддержки ее Военно-Морских Сил.

Кроме того, Ю.Тимошенко также сообщила К.Мэю о политической и социально-экономической ситуации в государстве, в том числе и относительно президентских выборов в следующем году. Собеседники подчеркнули недопустимость влияния на избирательный процесс и вмешательства в него.

Лидер "Батькивщины" и президент Фонда договорились о сотрудничестве на экспертном уровне.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.