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09:35 06.12.2018

Анатолий Гриценко поздравил украинских военных с 27-летием Вооруженных сил Украины

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Анатолий Гриценко поздравил украинских военных с 27-летием Вооруженных сил Украины

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко поздравил украинских военнослужащих с 27 годовщиной Вооруженных сил Украины.

"Наша армия выковывалась в боях, она стала сильнее. На фронте родилась когорта настоящих воинов, офицеров и солдат, и сейчас важно создать условия, чтобы они не ушли - остались в армии. Чтобы своим опытом и примером подняли армию на качественно новый уровень - и наша страна жила в мире и безопасности", - написал А.Гриценко в Фейсбук в четверг.

"Сил вам и выдержки, украинские воины! Тем, кто на фронте в первую очередь. Тем, кто в тылу. Тем, кто уволился и проходит сейчас не менее сложные, чем на фронте, экзамены в гражданской жизни. С праздником вас!", - добавил политик.

Теги: #всу #украина #годовщина #гриценко
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