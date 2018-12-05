Супрун обвинила газету Тимошенко в распространении лжи и антинаучных утверждений

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что газета "Киевское слово" Юлии Тимошенко обнародовала в своей статье ложные утверждения о вакцинации.

"Тема вакцинации в Украине не перестает быть в центре грязных манипуляций. Накануне предвыборной кампании лжи, мифов и искажений, к сожалению, становится только больше. Авторы и создатели издания "Киевское слово" - предвыборного бюллетеня Юлии Тимошенко - в выпуске от 18 ноября распространяют откровенную ложь и антинаучные утверждения о вакцине в материале "Какие последствия может иметь вакцинация?", - написала она на своей странице в Фейсбук в среду.

В частности, У.Супрун опровергла несколько таких утверждениях: Украина закупает вакцины с истекшим сроком годности; Минздрав закупает препараты, запрещенные в Европе и США; в Украине используют моновалентную вакцину против кори. По ее словам, Украина закупает только те вакцины, которые эффективно и широко используются в других странах мира и соответствуют самым высоким стандартам качества.

"Эти откровенные глупости подрывают доверие к вакцинации в стране и угрожают национальной безопасности граждан. Сохраняйте спокойствие, делайте прививки, распространяйте правду и ни в коем случае не миритесь с любыми попытками подорвать доверие к вакцинации в стране", - подчеркнула она.