В охране Порошенко заявили, что Юрий Федоров не причастен к нападению на Гриценко

Управление государственной охраны заявляет, что руководитель Службы безопасности президента генерал-майор Юрий Федоров не причастен к нападению на лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, пишет "Украинская правда".

"Заявление Анатолия Гриценко о якобы причастности к нападению на него руководителя Службы безопасности президента Украины генерал-майора Юрия Федорова является откровенной ложью", - сообщили изданию в пресс-службе УГО.

В ведомстве также высмеяли рекламу А.Гриценко.

"Очевидно, буква "Ч" на рекламных билбордах политика, который пытается приватизировать понятие "честность", на самом деле означает словосочетание "черный пиар"", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, лидер "Гражданской позиции" А.Гриценко заявил, что организаторами провокации в Одессе является Юрий Федоров - генерал-майор, руководитель личной охраны Петра Порошенко, Виктор Кононенко - генерал-лейтенант и заместитель председателя СБУ и Александр Довженко - генерал-майор, руководитель областного управления СБУ.