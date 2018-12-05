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17:40 05.12.2018

"Радикальная партия" требует льготных тарифов на коммуналку для УПЦ КП

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"Радикальная партия" требует льготных тарифов на коммуналку для УПЦ КП

Радикальная партия Ляшко требует установить льготные тарифы на отопление для Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, заявил заместитель лидера РПЛ Андрей Лозовой.

"Созданию Украинской поместной церкви, кроме противодействия Москвы, мешает агентура в Украине, которой немало и в этом парламентском зале. Мешает и бездумная экономическая политика властей. Я сюда приехал с Феодосийского монастыря. Этот монастырь за ноябрь получил платежку за отопление более чем 27 тыс. гривен . По таким безбожным тарифам, которые ввела нынешняя власть, не сможет платить ни один украинский храм", - подчеркнул А.Лозовий с трибуны парламента в среду, сообщается на сайте партии.

При этом политик призвал поставить на рассмотрение законопроект о снижении тарифов для населения.

"Ни люди, ни церковь не способны оплатить такие деньги за тарифы, которые устанавливает власть по требованию МВФ!", - подчеркнул он.

Теги: #лозовой #церква #радикальная_партия #тарифы
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