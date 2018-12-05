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Выборы

17:56 05.12.2018

МВД и ЦИК заключили меморандум для недопущения правонарушений во время выборов

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МВД и ЦИК заключили меморандум для недопущения правонарушений во время выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заключили в среду, 5 декабря, меморандум о сотрудничестве между ведомствами, сообщается на официальном сайте МВД.

Цель меморандума - объединить усилие МВД и ЦИК для недопущения нарушений избирательных прав граждан и обеспечения правопорядка во время избирательного процесса - в период проведения выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов.

"Мы исходим из того, что реализовываем философию взаимодействия между ЦИК и органами МВД для обеспечения законного процесса выборов, который стартует в стране", - сказал А.Аваков в ходе церемонии подписания документа.

"Вопрос предупреждения избирательных преступлений и неотвратимости наказания за них является очень важным для обеспечения избирательного процесса. Поэтому я считаю, что объединив усилие и понимая, какие именно вызовы стоят перед нами, мы сможем их преодолеть. Для того, чтобы граждане имели возможность сделать выбор и были уверены, что он достоверно отображен в результатах голосования", - добавила Т.Слипачук.

Глава Национальной полиции Сергей Князев также заверил, что полиция обеспечит публичную безопасность во время всего избирательного процесса.

В пределах подписанного меморандума стороны договорились об освещении информации о системных правонарушениях избирательного законодательства, обмене информацией об уголовных правонарушениях против избирательных прав граждан, о совместном выявлении, предотвращении и прекращении правонарушений, связанных с вмешательством в работу компьютерных сетей и государственных информационно-аналитических и информационно-телекоммуникационных систем.

Стороны договорились о проведении совместных встреч руководителей, экспертов и специалистов в рамках совещаний, семинаров, конференций.

Подобный документ подписан впервые за все время существования ЦИК и МВД, отмечается в сообщении.

Теги: #цик #украина #мвд #выборы
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