Наливайченко в Харькове: Военное положение до сих пор ограничивается заявлениями чиновников

Несмотря на введение военного положения, предприятия Харьковской области до сих пор не получили новых государственных заказов, на которые надеялись, рассказал лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Предприятия ожидали, что если уж власть решится вводить военное положение, может быть, сюда наконец приедет премьер или министр посетит предприятия Харьковщины. Ни на одном предприятии - и это уже десятые сутки военного положения - до сих пор нет ни украинских чиновников, ни правительственных заказов, ни обновления производства. В Полтаве и Запорожье ситуация аналогичная", - прокомментировал политик свой рабочий визит в Харьковскую область, сообщает пресс-служба "Справедливость".

"Но есть и другая сторона. Единственные, кто действительно действует в соответствии с военным положением - это украинские военные. Сейчас ребята находятся в очень непростых условиях, но действительно в повышенной боевой готовности", - отметил В.Наливайченко.