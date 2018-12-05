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14:40 05.12.2018

Ляшко: Из-за де-факто денонсации Будапештского меморандума, Украина имеет основания для восстановления статуса ядерной державы

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Ляшко: Из-за де-факто денонсации Будапештского меморандума, Украина имеет основания для восстановления статуса ядерной державы

Невыполнение Будапештского меморандума свидетельствует о его денонсации, поэтому Украина имеет основания для восстановления ядерного оружия, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Военная агрессия и аннексия Крыма Россией, а также невыполнение Будапештского меморандума другими сторонами свидетельствуют о его денонсации де-факто. Это означает, что де-юре Украина вернула себе статус ядерной державы, какой она была до подписания Будапештского меморандума. Поэтому сегодня Украина имеет все законные основания, в соответствии с нормами международного права, для восстановления ядерного оружия", - написал О.Ляшко на своей странице в Фейсбук в среду по случаю 24-летия подписания меморандума.

По его словам, больше года назад команда РПЛ инициировала обращение к правительству США о заключении двустороннего военного соглашения между Соединенными Штатами и Украиной. Верховная Рада поддержала его и направила в Белый дом, однако ответа на него не получили.

"Это реальный механизм для США выполнить свои обязательства и защитить нашу страну. Если двустороннее военное соглашение не будет заключено, надо начинать процесс восстановления ядерного оружия", - подчеркнул лидер "радикалов".

Теги: #ляшко #сша #олег_ляшко #радикальная_партия
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