Ляшко: Из-за де-факто денонсации Будапештского меморандума, Украина имеет основания для восстановления статуса ядерной державы

Невыполнение Будапештского меморандума свидетельствует о его денонсации, поэтому Украина имеет основания для восстановления ядерного оружия, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Военная агрессия и аннексия Крыма Россией, а также невыполнение Будапештского меморандума другими сторонами свидетельствуют о его денонсации де-факто. Это означает, что де-юре Украина вернула себе статус ядерной державы, какой она была до подписания Будапештского меморандума. Поэтому сегодня Украина имеет все законные основания, в соответствии с нормами международного права, для восстановления ядерного оружия", - написал О.Ляшко на своей странице в Фейсбук в среду по случаю 24-летия подписания меморандума.

По его словам, больше года назад команда РПЛ инициировала обращение к правительству США о заключении двустороннего военного соглашения между Соединенными Штатами и Украиной. Верховная Рада поддержала его и направила в Белый дом, однако ответа на него не получили.

"Это реальный механизм для США выполнить свои обязательства и защитить нашу страну. Если двустороннее военное соглашение не будет заключено, надо начинать процесс восстановления ядерного оружия", - подчеркнул лидер "радикалов".