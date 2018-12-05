Выборы2019

Выборы

14:29 05.12.2018

Бойко: Собор, назначенный на 15 декабря – это разъединительный собор, а не объединительный

1 мин читать
Бойко: Собор, назначенный на 15 декабря – это разъединительный собор, а не объединительный

Народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко считает, что объединительный Собор по созданию единой поместной православной церкви в Украине, который должен состояться 15 декабря, разъединит страну.

"Будет объединение УАПЦ и УПЦ КП. Каноническая Украинская православная церковь не пойдет на это так называемое объединение, потому что оно происходит под сумасшедшим давлением, под кнутом. Уже идут обыски у архиереев и священнослужителей канонической УПЦ, на церковь оказывается давление. На самом деле, это будет не объединение, а разъединение, дальнейший конфликт в обществе", - отметил журналистам оппозиционный политик в кулуарах парламента в среду.

"Это очень плохо для страны. Мы категорически против вмешательства государства в дела церкви. Церковь должна сама принимать решения, и никакие политики не должны вмешиваться в эти процессы. Как только это начинается – происходит конфликт в обществе, который может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому мы против этого, потому что это разъединительный собор, а не объединительный", - подчеркнул Ю.Бойко.

Теги: #бойко #автокефалия #украина #собор
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бойко: Будапештский меморандум не имеет четких юридических формулировок

Порошенко: У нас есть все предпосылки для спокойного проведение 23 декабря выборов в ОТГ

Тимошенко обсудила с Волкером эскалацию войны России против Украины и призвала США к ужесточению санкций против РФ

Медведчук рассказал, почему не стоит Украине прекращать Договор о дружбе с РФ

Экс-глава ЦИК Михаил Охендовский рассказал о схемах фальсификации выборов и иностранном влиянии - "Страна"

Наши партнеры в США и Великобритании поддерживают "Азовский пакет санкций" против РФ - Наливайченко

"Оппозиционная платформа - За життя" будет отстаивать конституционные свободы граждан в областях с военным положением

Бойко: Прекращение действия Договора о дружбе с РФ - очередная предвыборная кампания Порошенко

Бойко: Бюджет-2019 – это дорожная карта в бедность для большинства украинцев

Наливайченко: Не дадим уничтожить ракетно-космическую отрасль Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: Из-за де-факто денонсации Будапештского меморандума, Украина имеет основания для восстановления статуса ядерной державы

Единственным кандидатом на пост президента от партии "УКРОП" стал Александр Шевченко

XVI съезд партии УКРОП, где объявят кандидата, который представит политсилу на президентских выборах

Гриценко: Организаторы нападения на нас в Одессе готовят провокации против Тимошенко, Зеленского и Вакарчука

Тимошенко: Украина должна опираться на Будапештский меморандум, чтобы усмирить агрессора

Безсмертный считает, что восстановить международные гарантии по Будапештскому меморандуму уже невозможно

Тимошенко обсудила эскалацию в Азовском море с сенатором от штата Иллинойс Ричардом Дурбином

Ляшко: Украинскую поместную церковь должен возглавить Патриарх Филарет

Тимошенко приняла участие в круглом столе Атлантического совета

"Батькивщина" поддержала законопроект, защищающий право людей с инвалидностью на безопасное движение

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА