Бойко: Собор, назначенный на 15 декабря – это разъединительный собор, а не объединительный

Народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко считает, что объединительный Собор по созданию единой поместной православной церкви в Украине, который должен состояться 15 декабря, разъединит страну.

"Будет объединение УАПЦ и УПЦ КП. Каноническая Украинская православная церковь не пойдет на это так называемое объединение, потому что оно происходит под сумасшедшим давлением, под кнутом. Уже идут обыски у архиереев и священнослужителей канонической УПЦ, на церковь оказывается давление. На самом деле, это будет не объединение, а разъединение, дальнейший конфликт в обществе", - отметил журналистам оппозиционный политик в кулуарах парламента в среду.

"Это очень плохо для страны. Мы категорически против вмешательства государства в дела церкви. Церковь должна сама принимать решения, и никакие политики не должны вмешиваться в эти процессы. Как только это начинается – происходит конфликт в обществе, который может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому мы против этого, потому что это разъединительный собор, а не объединительный", - подчеркнул Ю.Бойко.