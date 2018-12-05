Единственным кандидатом на пост президента от партии "УКРОП" стал Александр Шевченко

Председатель политической партии "УКРОП" Тарас Батенко заявил, что единственным кандидатом на пост президента Украины от партии стал народный депутат Александр Шевченко.

"Этот человек предприниматель, меценат, политик, который никогда не забывает о своем - о своем украинском обществе, семье, о всех нас, украинских граждан. Прошу поддержать победителя праймериз народного депутата и нашего собрата, кандидата в президенты от партии "УКРОП" господина Александра Шевченко", - сказал Т.Батенко на XVI съезде партии в среду.