XVI съезд партии УКРОП, где объявят кандидата, который представит политсилу на президентских выборах
Видеотрансляцию опубликовал на своей странице фейсбук народный депутат, член партии "УКРОП" Александр Шевченко.
Видеотрансляцию опубликовал на своей странице фейсбук народный депутат, член партии "УКРОП" Александр Шевченко.
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