Выборы2019

Выборы

13:27 05.12.2018

XVI съезд партии УКРОП, где объявят кандидата, который представит политсилу на президентских выборах

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XVI съезд партии УКРОП, где объявят кандидата, который представит политсилу на президентских выборах

Видеотрансляцию опубликовал на своей странице фейсбук народный депутат, член партии "УКРОП" Александр Шевченко.

Теги: #видео2019 #укроп #выборы
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