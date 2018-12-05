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12:44 05.12.2018

Гриценко: Организаторы нападения на нас в Одессе готовят провокации против Тимошенко, Зеленского и Вакарчука

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Гриценко: Организаторы нападения на нас в Одессе готовят провокации против Тимошенко, Зеленского и Вакарчука

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко назвал имена организаторов нападения на него и его партийцев в Одессе.

"Мы провели свое расследование и узнали, кто всем этим управляет. Это прямое указание Петра Порошенко", - такое заявление он сделал в эфире канала "Oboz TV" в среду.

Он также сообщил, что главным организатором провокаций является Юрий Федоров - генерал-майор, руководитель личной охраны Петра Порошенко, Виктор Кононенко - генерал-лейтенант и заместитель председателя СБУ и Александр Довженко - генерал-майор, руководитель областного управления СБУ.

"Это ключевые фигуры. Мы знаем информацию по фамилиям всех офицеров, которые были задействованы, организовывали драку, наблюдали на улице. Даже фамилию офицера, который купил тыкву, которым разбили голову нашему партийцу", - рассказал А.Гриценко.

Лидер "Гражданской позиции" напомнил, что нападение в Одессе - не просто локальная драка, а серия событий.

"До этого такое было дважды в Харькове, Славянске, Хмельницком, Виннице, Черновцах. Была попытка блокировать выход из аэропорта, не пустить на встречу с людьми, с журналистами", - сказал политик.

А.Гриценко подчеркнул, что, по его данным, эти же люди сейчас готовят подобные провокации против Юлии Тимошенко, Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука.

"Ибо Порошенко единственный шанс остаться президентом, если в бюллетене будет только его фамилия", - отметил А.Гриценко.

Теги: #нападение #одесса #гриценко
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