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12:10 05.12.2018

Тимошенко: Украина должна опираться на Будапештский меморандум, чтобы усмирить агрессора

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Тимошенко: Украина должна опираться на Будапештский меморандум, чтобы усмирить агрессора

Чтобы усмирить агрессора - Россию, на дипломатическом фронте Украина должна опираться на Будапештский меморандум, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Сейчас в Вашингтоне я нарушаю этот вопрос во время всех встреч. Подчеркиваю необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии", - сообщила она на своей странице в Фейсбук в среду по случаю 24-й годовщины подписания меморандума.

При этом Ю.Тимошенко подчеркнула, что наступление на дипломатическом фронте в формате "Будапешт плюс" - это часть Новой стратегии мира и безопасности ее команды.

"Другие составляющие для победы - это укрепление украинской армии и усиление санкций против России, а также юридические действия для взыскания компенсации с агрессора. И мы уже разрабатываем план реинтеграции и восстановления оккупированных территорий - Крыма и Донбасса - которые безусловно будут возвращены", - добавила политик.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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