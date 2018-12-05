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11:06 05.12.2018

Бойко: Будапештский меморандум не имеет четких юридических формулировок

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Бойко: Будапештский меморандум не имеет четких юридических формулировок

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко рассказал, что в свое время Будапештский меморандум, в качестве базы разоружения в Европе сыграл положительную роль, однако сейчас это соглашение не работает, как юридический документ.

"В свое время документ работал хорошо, он позволил снизить напряжение в обществе, мире. И это правильно, когда идет разоружения. Но то, что он не содержит юридических обязывающих моментов привели к тому, что сегодня он просто как желание, попытка ... он не работает, как юридический документ. С ним не пойдешь в суд", - сказал оппозиционер журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Отметим, что Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - международное соглашение, подписан 5 декабря 1994 Украиной, США, Россией и Великобританией.

Соглашение содержит пункты, которые предоставляют гарантии суверенитета и безопасности Украины: указанный меморандум является юридическим актом; документ вступил в силу с момента подписания; сам текст упомянутого документа 1994 не предусматривает ратификации; а процедура ратификации международных соглашений была установлена ​​Россией в 1995 году.

Поэтому указанное соглашение является обязательным к выполнению от 5 декабря 1994 всеми сторонами, всеми участниками меморандума без исключения. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН приняла меморандум как официальный документ.

Теги: #бойко #украина #разоружение #будапештский #меморандум
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