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10:57 05.12.2018

Безсмертный считает, что восстановить международные гарантии по Будапештскому меморандуму уже невозможно

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Безсмертный считает, что восстановить международные гарантии по Будапештскому меморандуму уже невозможно

Будапештский меморандум не действует, поэтому решить с его помощью нынешний кризис безопасности невозможно, считает политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"Восстановить международные гарантии по Будапештскому меморандуму уже невозможно. Давайте смотреть правде в глаза. Этот документ не действует и нету таких способов, которые могли бы обязать стран-подписантов соблюдать его пункты. Решить с его помощью нынешний кризис безопасности уже невозможно", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду по случаю 24-й годовщины подписания меморандума.

По его словам, сейчас есть только один способ кардинально изменить ситуацию.

"Украине следует совсем по-другому выстраивать национальную систему обороны и безопасности. Но самое главное - именно Украина должна стать инициатором новой модели безопасности. И центральноевропейской, и в целом европейской, и континентальной, а также глобальной", - отметил Р.Безсмертный.

Теги: #будапештский_формат #роман_безсмертный #безсмертный
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