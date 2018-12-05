Тимошенко обсудила эскалацию в Азовском море с сенатором от штата Иллинойс Ричардом Дурбином

В рамках рабочего визита в США председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с сенатором от штата Иллинойс, высокопоставленным членом Демократической партии США и членом сенатского комитета по обороне Ричардом Дурбином, сообщают в пресс-службе фракции в среду.

Стороны обсудили вопросы текущей ситуации безопасности в Украине, в частности последние события в районе Керченского пролива. Речь шла также о политической и социально-экономической ситуации в нашей стране.

Ю.Тимошенко поблагодарила сенатора за поддержку и помощь, которую США оказывают Украине. Она подчеркнула необходимость усиления санкций против страны-агрессора России. Кроме того, политик выразила личную благодарность Р.Дурбину за его ключевую роль в ее освобождении из тюрьмы в 2013 году.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.